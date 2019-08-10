الباز :أي إخواني هشوفه هبلغ عنه

10 أغسطس 2019 - 08:29 ص

توعد الإعلامي محمد الباز، الممثل الإخواني هشام عبد الله، بعدما ظهر الأخير على إحدى القنوات الإخوانية بصحبة أسرته.



وقال محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، إن هذا الجرذ الهارب وصل إلى مرحلة من الانحطاط الشديد، موضحًا أن كل هؤلاء الهاربين سيأتون إلى مصر لمحاكمتهم بالقانون لتحريضهم على رجال الجيش والشرطة.



و أضاف الباز قائلا :" أي واحد إخواني هشوفه هبلغ عنه ، و هطالب الدولة تجيب حق مصر منه و بقول لكل الخونة اللي هاربين نهايتكم قربت ".

ووجه محمد الباز، رسالة شكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية على جهودهم في حفظ الأمن والأمان بمصر

