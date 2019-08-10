النائب العام السعودي يحذر : هذا الأمر خط أحمر

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الحج

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الشرطة

خط أحمر

النائب العام

حذر النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، من الاعتداء على رجال الأمن ، وأن ذلك خط أحمر، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يحاول الاعتداء عليهم، أو يثنيهم عن عملهم في موسم الحج.

وأكد النائب العام خلال زيارته مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمكة المكرمة، أن النيابة العامة لن تتساهل، وستتخذ الإجراء النظامي بكل حزم تجاه أمن الوطن.

يذكر أن النيابة كانت قد أوضحت أن هذا الاعتداء الموجب للتوقيف يشمل الإضرار بمركبة رجل الأمن الرسمية، أو الإضرار بما يستخدمه من تجهيزات.


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