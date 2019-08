من داخل متجر.. فيديو يحقق 5 ملايين مشاهدة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من داخل أحد المتاجر في طوكيو، يرصد مجموعة من الفئران وهي تتجول وتأكل من منتجات المتجر في منطقة شيبويا الشعبية.

وأقدمت الشركة المالكة للمتجر، على خلفية انتشار الفيديو على إغلاقه وتقديم اعتذار لزبائنها على مقطع الفيديو والذي وصف بأنه "مقزز".

وقد حقق الفيديو عدد مشاهدات كبير في فترة قياسية، حيث بلغ عدد المشاهدات أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

كما نشرت شركة "فاميلي مارت" المالكة للمتجر بيانا تعتذر فيه قائلة : "نحن نعتذر بشدة بعدما جعلناكم تشعرون بعدم الارتياح والاضطراب" نتيجة مشاهدة الفيديو.

