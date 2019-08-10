  • السبت 10 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:08 م
بحث متقدم
كاردشيان

فضيحة تضرب حسابات المشاهير.. ما علاقة "كاردشيان"

ترامب

الصين توجه صفعة جديدة للسوق الأمريكي

الملك سلمان

الملك سلمان يفاجئ ضيوف الرحمن بهذه الهدية

أرشيفية

تحذير مهم لـ "الأرصاد" حول طقس أول أيام العيد

صورة

من داخل متجر.. فيديو يحقق 5 ملايين مشاهدة

علي جمعة

جمعة: رؤيا الرسول في المنام نعمة لا تفتخروا بها

أشجار النيم

هدية رئيس عربي.. يحتمي بها الملايين بعرفات

انتحار

ينتحر عقب قتل زوجته.. لن تتخيل السبب

أرشيفية

أزهري يصدم مذيع الحدث بهذا الأمر

الكعبة المشرفة

شاهد.. الكعبة المشرفة تستبدل كسوتها

تحذير مهم لـ "الأرصاد" حول طقس أول أيام العيد

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى

#

تحذير مهم لـ"الأرصاد" من طقس الغد

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس ثالث أيام العيد

#

تفاصيل طقس أول أيام العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق

الطقس

الأرصاد

مصر الأولي

عيد الأصحي

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس أول أيام العيد قائلا: "إن الشبورة المائية هى الظاهرة التي تؤثر علينا خلال أيام العيد، فضلا على أن درجات الحرارة سترتفع اليوم درجة، وغدًا سترتفع درجتين.

 وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الطقس يسمح بالخروج والتنزه في أيام عيد الأضحى، محذرًا من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في الفترة من 12 إلى 3 عصرًا.

ونوه بأنه لا يفضل للمصيفين النزول إلى المياه خلال فترة الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. خطبة عرفات من مسجد نمرة
» قبل العيد.. تعرف على شروط وأحكام الأضحية
» طبيب يكشف عن طرق جديدة لعلاج مرض السكر
» هذا هو العدد المسموح به للاشتراك في أضحية العيد
» ‎دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية
» مشعر "منى" يحتضن "أكبر تجمع إسلامي بالعالم"
» حدث تاريخي.. السعودية تستضيف نزالًا بين جوشوا ورويز
» "نَمِرة".. مسجد شاهد على خطبة الرسول في حجة الوداع
» أمير مكة المكرمة: 2 مليون و91 ألف حاج هذا العام
» ليفربول يفتتح "البريمرليغ" برباعية على نوريتش سيتي
» الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي