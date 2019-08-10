الملك سلمان يفاجئ ضيوف الرحمن بهذه الهدية

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نفقات الهدي

تكفل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة.

وأعلن ذلك وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قائلا: إن ذلك شمل جميع المستضافين في البرنامج من بينهم حجاج فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوي شهداء الجيش الوطني اليمني, إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79دولة حول العالم.

وأضاف أن تكفل خادم الحرمين الشريفين بذلك مكرمة غير مستغربة منه، و امتدادًا لعطائه، للمسلمين أجمعين، منوها بأن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه .

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الذين عرف بمحبته لجميع شعوب العالم الإسلامي دعا هذه النخب المختارة من مختلف دول العالم وتكفل بحجهم على نفقته الخاصة ما يدل على مدى محبته لهم وللمسلمين, كما أنه يتابع كل أمورهم ويأمرنا جميعًا أن نقدم كل ما في الوسع لتقديم كل الخدمات وتيسير الحج لهم من أجل أن يعودوا وقد نقاهم الله من الذنوب والخطايا حاملين في ذاكرتهم أجمل وأفضل اللحظات عن المملكة وقيادتها الرشيدة .


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