رد فعل الشيطان يوم عرفة.. عالم أزهري يجيب

10 أغسطس 2019 - 01:52 م

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الرواية التي تفيد بأن الشيطان يضع على رأسه تراب يوم عرفة، رواية صحيحة، مبدأها أن الله يباهي بأهل عرفة الملائكة.



وأوضح " رضا"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"،المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن سبب مباهة الله للملائكة بأهل عرفة، لأنهم قالوا لله عند خلقه لسيدنا آدم،: "أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"، ليرد الله عليهم: "إني أعلم ما لا تعلمون".



وأضاف أن الله قال للملائكة، إنني سأخلق هذا الآدمي وأودع فيه من حب شهوات الدنيا، سواء النساء والبنين، وقناطير والذهب، والأموال، لافتا إلى أن أراد أن يقول للملائكة، أن الإنسان الذي خلق سينتصر على هذه الشهوات التي ركبها فيه وسيصبح عبدا ربانيا وهذه هي لحظة التجلي الذي يذهب فيها إلى مشقة الحج والبعد عن الشهوات.



وتابع: إن الله عندما ينظر إلى الحجيج يباهي الملائكة ويقول لهم: "يا ملائكتي انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا منكوشي الشعر عليهم بعض الأتربة من أثر السفر، ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم"، لافتًا إلى أن الرسول "صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان عندما يعرف بأن الله غفر للإنسان ذنبه في يوم عرفة، يضع التراب على رأسه ويقول ياوايلتاه أضلهم طيلة العام ويغفر الله لهم في يوم واحد".

