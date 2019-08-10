المتحدث باسم جيش الاحتلال يدعو يوم عرفة بهذا الدعاء

10 أغسطس 2019 - 01:58 م

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن خير الدعاء في يوم عرفة.

وكتب على حسابه في تويتر: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة.. الحمد لله بفضل يقظتها وجاهزيتها تمكنت قواتنا صباح اليوم من إحباط مخطط إرهابي كانت تنوي مجموعة إرهابية مدججة بوسائل قتالية كبيرة ومتنوعة تنفيذه".

وأضاف أدرعي: "ففي يوم عرفة لا تنسوا الدّعاء بالخير والسلام ولا للتخريب والإرهاب"، بحسب قوله.

كما نشرت صفحة إسرائيل بالعربية صورا لصيام اليهود والذي يوافق يوم عرفة قائلة: "صياما مقبولا وذنبا مغفورا للمسلمين واليهود.. كثيرا ما تجتمع المناسبات الدينية الإسلامية واليهودية فكلتاهما تعتمدان القمر في تقويميهما السنوي، وهذا العام يتوافقان على الصيام في يوم واحد لتزامن التاسع من آب – أغسطس- في التقويم اليهودي مع التاسع من ذي الحجة في التقويم الهجري".

وأضافت على حسابها في تويتر: "يصوم اليهود بمناسبة التاسع من آب في ذكرى خراب هيكل سليمان الأول والثاني".

فيما يصوم المسلمون طلبا للمغفرة يوم الصعود الى جبل عرفة في مكة عشية عيد الأضحى.. هذا العام يصادف التاسع من آب يوم سبت وبما أن السبت يعتبر يوما مقدسا ويحظر أن تبدو عليه مظاهر الحزن فإن الصوم يؤجل لليوم التالي".