خامنئي يصف "صفقة القرن" بالجريمة ضد البشرية

10 أغسطس 2019 - 03:10 م

وصف المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الخطة الأمريكية الرامية لـ"تسوية" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن"، بأنها "جريمة بحق البشرية قاطبة" ودعا الجميع للعمل على إفشالها.



وقال خامنئي في رسالة وجهها إلى الحجاج في يوم عرفة، السبت، إن "الخدعة المتمثلة في صفقة القرن، والتي يجري التمهيد لها من قبل أمريکا الظالمة وأعوانها الخونة، تشکل جريمة، ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وإنما بحق البشرية قاطبة".

وأضاف: "إننا ندعو الجميع إلي مشارکة فعالة لإفشال هذا الكيد والمكر المدبَّر من قبل العدو"، واعتبر أن الصفقة مکتوب عليها الفشل والهزيمة.

و"صفقة القرن" هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.







