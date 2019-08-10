لندن: هذا الأمر وراء انقطاع الكهرباء "الكبير" بالعاصمة

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قال مشغلو شبكة الكهرباء البريطانية، السبت، إن "انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مليون شخص، وتسبب في فوضى بحركة السفر، كان بسبب عطل فني، ولم يكن نتيجة هجوم سيبراني".
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم شركة "ناشيونال غريد" دنكان بيرت، التي تدير الشبكة الكهربائية في العاصمة لندن.
وقال بيرت إن "انقطاع التيار الكهربائي، الجمعة، حدث عندما تعطلت محطتان للطاقة في وقت واحد تقريبا، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء البلاد من أجل الحفاظ على الباقي"، بحسب قناة "سكاي نيوز" المحلية.
وأضاف أن الشركة واثقة تماما من عدم وجود عمل تخريبي أو هجوم سيبراني متعلق بهذا الشأن.
وأوضح المسؤول البريطاني أن فقدان محطتين للطاقة كان حدثا نادرا جدا، وآخر واقعة مماثلة كانت في عام 2008.
وأصاب انقطاع التيار مناطق واسعة من بريطانيا، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور وتوقف القطارات التي تعمل بالكهرباء.
وتمت استعادة الكهرباء في غضون 90 دقيقة، لكن عديد من المسافرين علقوا في القطارات لساعات. -

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