تدريبات أمريكية يابانية لمواجهة الألغام البحرية

10 أغسطس 2019 - 04:00 م

أجرى البحرية الأمريكية ، السبت، تدريبات على مواجهة المخاطر البحرية التي تهدد السفن الحربية، بمشاركة قوات يابانية.



وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ في بيان إن "قوات من البحرية الأمريكية واليابانية شاركت في مواجهة خطر الألغام البحرية وتدميرها، لفتح ممرات آمنة للسفن الحربية الأمريكية، حال خوضها حرب مع قوة بحرية معادية تنشر الألغام في ممرات السفن".

وأضافت أن التدريبات مع الجانب الياباني مفيدة جدا، كونهم يمتلكون قدرات وخبرات متميزة في هذا المجال، كما أنهم في أعلى درجات الالتزام في العمليات العسكرية.



وشملت الأنشطة عمليات البحث عن الألغام وإبطال مفعولها، والتعامل مع أنواع مختلفة من الألغام البحرية، التي تختلف في طريقة عملها ويحتاج كل منها إلى خبرات خاصة لإبطال مفعوله، بحسب المصدر نفسه.

