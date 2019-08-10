معبر رفح مغلق بالاتجاهين خلال عيد الأضحى

10 أغسطس 2019 - 04:10 م

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن السلطات المصرية ستغلق معبر رفح البري، الأحد، في كلا الاتجاهين، بمناسبة عيد الأضحى.



وقالت الداخلية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً في الاتجاهين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".