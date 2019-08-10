» إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخية "مطورة"

10 أغسطس 2019 - 04:10 م

كشفت إيران، السبت، عن منظومة دفاع صاروخية قالت إنه "جرى تطويرها محليا بمدى 400 كيلومتر وقادرة على كشف صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".



ويأتي إعلان طهران عن هذه المنظومة في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بينها وعدة عواصم إقليمية، فضلا عن واشنطن.



وعرض التلفزيون الإيراني لقطات للمنظومة التي اسماها "فلق"، تمثلت في مركبة رادار متنقلة، تعتبر نسخة متطورة من منظومة "جاما"، التي يقول خبراء عسكريون إنها روسية الأصل.



ونقلت وكالة "مهر" المحلية عن قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي قوله إن "المنظومة تمتلك قدرات عالية وهي قادرة على كشف كل أنواع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".



وأضاف صباحي أن منظومة فلق عبارة عن نسخة مطورة محليا من منظومة كانت خارج الخدمة لوقت طويل، دون أن يعلن عن بلد منشأ المنظومة.



وعلى خلفية التوتر بين واشنطن وطهران، طلب الأولى في يوليو/تموز الماضي من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، من الممارسات الإيرانية، رغم تردد الدول الأوروبية في هذا الشأن.



والثلاثاء الماضي، أعلنت إسرائيل مشاركتها في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة بالخليج العربي.