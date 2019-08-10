  • السبت 10 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
مكة و الحرم

بالفيديو.. هذا هو سر الطواف عكس عقارب الساعة

عامر حسين

عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات وسمير عثمان للجنة الحكام

حجاج

السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

لندن

لندن: هذا الأمر وراء انقطاع الكهرباء "الكبير" بالعاصمة

الكارثة

نيويورك تايمز: ربع سكان الأرض مهددون بهذه الكارثة

عرفات

من أعلى عرفات.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس

أفيخاي

المتحدث باسم جيش الاحتلال يدعو يوم عرفة بهذا الدعاء

أرشيفية

رد فعل الشيطان يوم عرفة.. عالم أزهري يجيب

حمود ناصر

بسكتة قلبية.. وفاة فنان كويتي شهير

كاردشيان

فضيحة تضرب حسابات المشاهير.. ما علاقة "كاردشيان"

اتحاد الكرة:

عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات وسمير عثمان للجنة الحكام

الرياضة

عامر حسين
عامر حسين

المصريون ـ متابعات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات للموسم الجديد، إذ حافظ عامر حسين على رئاسته للجنة مسابقات القسم الأول، فيما تم تعيين سمير عثمان رئيسًا للجنة الحكام خلفًا لعصام عبدالفتاح.
ونشر اتحاد الكرة بيانًا على صفحته بـ«فيسبوك» جاء كالآتي:
«قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:
- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة كابتن/ عامر حسين
- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة كابتن / خالد كامل
- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة كابتن / شوقي عبدالشافي، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.
- لجنة الحكام برئاسة كابتن / سمير عثمان.
بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء، فيما ستتولى إدارة شؤون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة كابتن/ وليد العطار، أما بالنسبة للجنة رابطة أندية القسم الأول، فقد تمت مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها، كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشؤون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عالم أزهري: هذا ما يفعله الشيطان يوم عرفة
» السيتي يرد على ليفربول بخماسية في مرمى وستهام
» وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي
» ترامب: كيم اشترط هذا الأمر لوقف التجارب الصاروخية
» إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخية "مطورة"
» جموع الحجيج تكتمل بصعيد عرفات ومسجد نمرة يكتسي بالبياض
» بث مباشر.. خطبة عرفات من مسجد نمرة
» قبل العيد.. تعرف على شروط وأحكام الأضحية
» طبيب يكشف عن طرق جديدة لعلاج مرض السكر
» هذا هو العدد المسموح به للاشتراك في أضحية العيد
» ‎دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:18 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي