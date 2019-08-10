» وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي

10 أغسطس 2019 - 04:40 م

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جار تنفيذ خطة عمل طموحة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي الحالي، والتي تستهدف الانتهاء من توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة إلى أكثر من 85 مدينة ومنطقة بالمحافظات، يطبق عليها مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر.



ولفت الملا- في بيان اليوم السبت- إلى أن معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 4 ملايين وحدة سكنية، خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعي بلغ 10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط حتى الآن.



وقال إن العام المالي الماضي شهد نتائج غير مسبوقة في معدلات التوصيل والتي بلغت مليونًا و230 ألف وحدة سكنية، والتوصيل لأول مرة إلى ما يزيد على 75 مدينة وقرية ومنطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام نفسه، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.



كما أشار إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من إطلاق مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية والتي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018 بالمدن والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة دون مقدم أو فوائد وعلى مدى 6 سنوات.



وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لكل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والتي تنفذها شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص من أجل تذليل التحديات وإعطاء دفعات مستمرة للعمل ضمانًا لاستمرار تحقيق أعلى معدلات للتوصيل ومد الشبكات وتعديات خطوط الغاز، مشيدًا بمستوى وكفاءة فرق العمل بشركات توصيل الغاز الطبيعي والتي تمثل حجر الزاوية في تحقيق الخطة الطموحة للتوصيل.



ويأتي من بين المدن والمناطق التي سيصلها الغاز لأول مرة خلال العام المالي الحالي كل من الحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس وكرداسة وبرطس والقيراطين بالجيزة، ومنيا القمح وكفر صقر والإبراهيمية وكفور نجم وههيا بالشرقية، والغابة وعزبة المحطة بأبوحمص وزاوية كراكول بأبوالمطامير وفزارة بالمحمودية ونكلا العنب بإيتاى البارود في البحيرة، والرياض والحامول في كفر الشيخ.



كما سيتم توصيل الغاز لكل من الزرقا بدمياط، وبرما وحصة برما وصفط تراب ومحلة روح وشبرا النملة بالغربية، وأجا والسنبلاوين والمعصرة بالدقهلية، وتصفا وكفر تصفا وجمجرة القديمة بالقليوبية، ونقادة وأبوتشت والشعراني وجزيرة مطيرة وجراجوس بقنا، وإسنا وأرمنت والحبيل والزناقطة ومنشآة العمارى بالأقصر.

