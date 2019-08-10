» عالم أزهري: هذا ما يفعله الشيطان يوم عرفة

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أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن صوم يوم عرفة بنية التقرب لله سنة مؤكدة ويكفر ذنوب عامين، مشيرا  إلى أن الشيطان يضع التراب على رأسه يوم عرفة.
وأضاف « رضا»، خلال لقائة مع الإعلامية هند النعسانى، في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية  صدى البلد ، اليوم السبت 10 أغسطس، أن الله يباهى بأهل عرفة الملائكة، مشيرًا إلى أن الله يشهد الملائكة أنه يغفر للحجاج بعرفات فى هذا اليوم.
وتابع «  يوم عرفة هو أشد يوم على الشيطان، لأنه عندما خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى عاهد نفسه على إغواء عباد الله، ولكن زحف الحجاج على جبل عرفات إيمانًا واحتسابًا راجين غفران الله سبحانه وتعالى يصيب الشيطان بالإحباط» .


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