  • السبت 10 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
أرشيفية

هذا هو إجمالي أعداد الحجاج للعام الحالي

ضيوف الرحمن ينفرون من "عرفات" إلى "مزدلفة"

بعد قضاء "ركن الحج الأكبر".. ضيوف الرحمن ينفرون إلى "مزدلفة"

جيفري إبستين

العثور على ملياردير أمريكي صديق ترامب منتحرا في محبسه

مكة و الحرم

بالفيديو.. هذا هو سر الطواف عكس عقارب الساعة

عامر حسين

عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات وسمير عثمان للجنة الحكام

حجاج

السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

لندن

لندن: هذا الأمر وراء انقطاع الكهرباء "الكبير" بالعاصمة

الكارثة

نيويورك تايمز: ربع سكان الأرض مهددون بهذه الكارثة

عرفات

من أعلى عرفات.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس

أفيخاي

المتحدث باسم جيش الاحتلال يدعو يوم عرفة بهذا الدعاء

باكستان تعلق رسمياً علاقاتها التجارية مع الهند

عرب وعالم

علم باكستان
علم باكستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قرارات باكستانية رادعة ردًا على ضم الهند لـ"كشمير"

#

باكستان تبحث مع السعودية تطورات أزمة "كشمير"

#

باكستان تطالب بتحرك أممي إزاء إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

#

باكستان Jعرض الهند التفاوض بشأن كشمير

علقت باكستان، رسمياً، علاقاتها التجارية مع الهند، على خلفية التوتر المتصاعد في إقليم جامو وكشمير.
وقال مراسل الأناضول، إن مجلس الوزراء الباكستاني عقد السبت، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء عمران خان.
وأضاف أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الاجتماع، رسميًا، قرار تعليق العلاقات التجارية مع الهند.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الباكستانية، إن العلاقات التجارية مع الهند "تم تعليقها على الفور".
وأضاف بيان للوزارة، أن الحكومة الفيدرالية أمرت بتعليق فوري للعلاقات التجارية الثنائية مع الهند.
ولفت البيان إلى أن القرار أدرج الهند، إلى قائمة البلدان التي يحظر تبادل الواردات والصادرات معها، لتصبح البلد الثاني الذي يدرج على القائمة بعد إسرائيل.
والجمعة، طالبت وزارة الخارجية الهندية، باكستان، بـ"تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند".
ويتعرض الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير لإغلاق أمني وقطع غير مسبوق للاتصالات منذ الأحد الماضي، تحسبًا لوقوع قلاقل على خلفية إعلان الحكومة التي يقودها الحزب القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) إلغاء الحكم الذاتي للولاية وتجريد الكشميريين من حقوقهم.
والإثنين، ألغت الحكومة الهندية، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ما حدث في عدن انقلاب آخر على الشرعية
» خادم الحرمين يصل منى للإشراف على راحة الحجاج
» عالم أزهري: هذا ما يفعله الشيطان يوم عرفة
» السيتي يرد على ليفربول بخماسية في مرمى وستهام
» وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي
» ترامب: كيم اشترط هذا الأمر لوقف التجارب الصاروخية
» إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخية "مطورة"
» جموع الحجيج تكتمل بصعيد عرفات ومسجد نمرة يكتسي بالبياض
» بث مباشر.. خطبة عرفات من مسجد نمرة
» قبل العيد.. تعرف على شروط وأحكام الأضحية
» طبيب يكشف عن طرق جديدة لعلاج مرض السكر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي