العراق يغلق معبرا حدوديا مع إيران في ديالى

10 أغسطس 2019 - 10:40 م

أصدرت الحكومة العراقية، السبت، أمرًا بإغلاق معبر حدودي مع إيران في محافظة ديالى (شرق)، وتحويل موظفيه إلى معبر سفوان.



وحسب مصادر مطلعة، فإن القرار يأتي على خلفية تقارير أمنية تشير إلى تحول المنفذ إلى ممر لتهريب المخدرات والمواد الممنوعة والبضائع المسرطنة والأسلحة.

وحسب كتاب رسمي حصلت الأناضول على نسخة منه، صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي موصوف بـ (سري وشخصي)، وموجه الى هيئة المنافذ الحدودية، ومبوب بموضوع "خروقات في منفذ مندلي الحدودي" (يتبع لمحافظة ديالى شرقي العراق).

ويبن الكتاب، أنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء (عادل عبد المهدي) القائد العام للقوات المسلحة على غلق منفذ مندلي وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".

وتمر من منفذ "مندلي" الحدودي صادرات إيرانية إلى العراق بشكل يومي وبكميات كبيرة.