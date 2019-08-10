"السديس": نجاح هذا الأمر الهام "بشارة عظيمة"

10 أغسطس 2019 - 11:10 م

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بنجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة في عامه الثاني الذي يعد أحد أهم الإنجازات التي تحظى بعناية ومتابعة واهتمام ولاة الأمر، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع الرائدة تعد بشارة عظيمة في سبيل إيصال الرسالة السامية لمنبر خطبة يوم عرفة الفضيل، وترجمة الخطبة وإيصالها للحجاج وضيوف بيت الله الحرام الذين وفدوا من كل فج عميق ولجميع المسلمين حول العالم.



وأوضح أن الرئاسة جندت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا المشروع المبارك، منذ تشرفت بالتوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، ابتداءً من حج العام قبل الماضي، موضحًا أن عدد اللغات المعتمدة لترجمة الخطبة هذا العام (6) لغات وهي اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية والصينية، مبيناً أن الرئاسة استعدت لهذا المشروع مبكّراً، سعياً لإظهار العمل بالشكل الجيد والناجح كما يليق بجهود الدولة، في كل الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.









