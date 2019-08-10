» السعودية:توزيع 78 مليون عبوة ووجبة للحجاج في يوم عرفة

10 أغسطس 2019 - 11:20 م

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية نجاح الخطة التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث تم تصعيد أكثر من 78 مليون وجبة غذائية وعبوة.



وشهد مشعر عرفات اليوم وفرة في السلع والمواد التموينية من الوجبات الجاهزة والمياه المعبأة والألبان والعصائر والمرطبات المبردة وغيرها من المواد التي لبت احتياجات ضيوف الرحمن.



وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت على دخول (1.393) شاحنة مبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.

