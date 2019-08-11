تصريحات جريئة لـ" سويرس" عن دومة و هشام جنينة

متاعبعات - أمينة عبد العال
غرد رجل الأعمال نجيب سويرس علي موقع التدوينات المصغر" تويتر"، ببعض الكلمات الجريئة عن الناشط السياسي أحمد دومة ، والمستشار هشام جنينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك قائلا عن " دومة":" من أكثر السجناء الذين تعرضوا للظلم".
من اكثر السجناء الذين تعرضوا للظلم pic.twitter.com/o7NHAPNoSI— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) August 11, 2019
وغرد عن "جنينة" قائلا:" المستشار المحترم جدا أتمني له الإفراج الطبي أو انقضاء جزء كافي من السجن".
المستشار المحترم جدا— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) August 11, 2019
اتمني له الإفراج الطبي او انقضاء جزء كافي من السجن pic.twitter.com/fug6ZdFdhh
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