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قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

عرب وعالم

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

متابعات - أمينة عبد العال

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المسجد الأقصى

عيد الاضحى

قوات الاحتلال

هاجمت قوات الاحتلال المصلين أثناء أدائهم لصلاة عيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وقالت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى وحاولت إخراج المصلين بالقوة، وأصابت عددا من المصلين بحالات اختناق جراء إطلاق

قنابل الغاز بغزارة.

في السياق ذاته احتشد فلسطينيون بعد أداء صلاة العيد في باحات الأقصى؛ للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى.

وكان خالد البطش، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد شدد على استمرار المقاومة ومسيرات العودة؛ بهدف "لحماية حقوقنا وثوابتنا وإنهاء الحصار الظالم على أهلنا في غزة ".

ونقلت وكالة "سوا" عن البطش قوله خلال خطبة عيد الأضحى، اليوم الأحد، في مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة، والذي أدان فيها "صمت الأمة والعالم على حصار غزة وإغلاق منافذها والضغط عليها لتقبل بصفقة القرن" .


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