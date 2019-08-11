  • الأحد 11 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
بن سلمان

تعرف على الحقوق الجديدة التي سيمنحها "بن سلمان" للمرأة السعودية

الأهلي

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام "اطلع برة"

ليندسي لوهان و محمد بن سلمان

صورة مثيرة لـ "ليندسي لوهان" تثير التساؤل عن علاقتها بـ محمد بن سلمان

ترك ال شيخ

بشرى سارة يزفها تركي آل الشيخ لـ5 دول عربية

محمد صلاح

موقف غير متوقع لـ محمد صلاح مع طفل تعرض للضرب بسببه

نجيب سويرس

تصريحات جريئة لـ"ساويرس" عن دومة وهشام جنينة

احمد موسي

انقطاع البث عن برنامج أحمد موسى أعلى عرفات

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: استمعوا إلى حديثي واستبشروا خيرا

صدام حسين

فيديو نادر لـ"صدام حسين" في ذكرى إعدامه

بشرى سارة يزفها تركي آل الشيخ لـ5 دول عربية

آخر الأخبار

ترك ال شيخ
ترك ال شيخ

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسميًا .. «آل شيخ» رئيسًا لهذا النادى

#

رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

#

رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على طفل طلب مقابلته

#

تركي آل الشيخ مطلوب في الكويت

السعودية

الجزائر

تونس

المغرب،

ترك ال شيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا، عن رغبته في استقدام مواهب شابة من خمس دول عربية للانضمام إلى أكاديمية فريقه، وتجهيزهم ليكونوا نجوم المستقبل.

وكتب آل الشيخ على صفحته في موقع "فيسبوك": "بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق (ألميريا)، وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية، سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، للانضمام لأكاديمية الفريق".

وتابع المالك السابق لنادي "بيراميدز" المصري: "سندربهم (المواهب الشابة) ونجهزهم مع أفضل مدربين، ليكونوا نجوم المستقبل.. شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين لمستقبل مشرق في كرة القدم".

واستحوذ آل الشيخ قبل أيام على فريق ألميريا الإسباني، الذي تأسس عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل نحو 20 مليون يورو.

خطوة شراء نادي ألميريا هي ثاني تجارب آل الشيخ في عالم الاستثمار الرياضي في أندية كرة القدم، بعد تجربته الأولى في مصر مع فريق "بيراميدز" (الأسيوطي).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر للحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى
» قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى
» رسالة هامة من الملك سلمان لحجاج بيت الله
» تعرف على موعد مباراة الأهلي و"اطلع بره" بطل جنوب السودان
» مفاجأة.. فيريرا يقترب من العودة لتدريب الزمالك
» كلمات مؤثرة من أحمد السعدني لطليقته بعد وفاتها
» تعرف على حالة الطقس أول أيام العيد
» السعودية:توزيع 78 مليون عبوة ووجبة للحجاج في يوم عرفة
» فوز كبير لبيراميدز في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية الإفريقية
» ما حدث في عدن انقلاب آخر على الشرعية
» خادم الحرمين يصل منى للإشراف على راحة الحجاج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي