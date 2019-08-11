بشري سارة يزفها ترك آل شيخ لـ 5 دول عربية

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متابعات - أمينة عبد العال

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ترك ال شيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا، عن رغبته في استقدام مواهب شابة من خمس دول عربية للانضمام إلى أكاديمية فريقه، وتجهيزهم ليكونوا نجوم المستقبل.

وكتب آل الشيخ على صفحته في موقع "فيسبوك": "بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق (ألميريا)، وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية، سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، للانضمام لأكاديمية الفريق".

وتابع المالك السابق لنادي "بيراميدز" المصري: "سندربهم (المواهب الشابة) ونجهزهم مع أفضل مدربين، ليكونوا نجوم المستقبل.. شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين لمستقبل مشرق في كرة القدم".

واستحوذ آل الشيخ قبل أيام على فريق ألميريا الإسباني، الذي تأسس عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل نحو 20 مليون يورو.

خطوة شراء نادي ألميريا هي ثاني تجارب آل الشيخ في عالم الاستثمار الرياضي في أندية كرة القدم، بعد تجربته الأولى في مصر مع فريق "بيراميدز" (الأسيوطي).


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