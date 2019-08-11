» بث مباشر للحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

11 أغسطس 2019 - 11:28 ص

بدأ حجاج بيت الله الحرام ، منذ فجر الأحد، التوافد لمشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن رمي الجمرات تم دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب تواجد رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

وأشارت إلى أن حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها اتسمت بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.