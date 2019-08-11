الأهلي يتقدم بهدفين .. وأزارو كاد يسجل هدف عالمي في "اطلع برة"

أحمد عادل شعبان
تقدم النادي الأهلي على منافسه جنوب السوداني "اطلع برة" بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما علي معلول و وليد أزارو.
وحصل الأهلي على ركلة جزاء سجلها الظهير الأيسر علي معلول ليعلن تقدم الأهلي بهدف مبال بلا شيء .
وبعدها بدقائق كاد المغربي وليد أزارو أن يسجل هدفا عالميا بعدما تلقى كرة عرضية من حسين الشحات ليركلها بضربة خلفية مزدوجة تصطدم بباطن العارضة وتخرج وسط دهشة الجميع .
وسجل وليد أزارو الهدف الثاني للنادي الأهلي إلا أنه أضاع كرة لا تضيع في نهاية الشوط الأول .. لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدفين.
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