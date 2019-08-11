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رجل ستيني ينقذ 15 مسلما من عملية إرهابية بالنرويج

عرب وعالم

محمد رفيق
محمد رفيق

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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النرويج

تمكن شيخ، 65 عامًا، من عرقلة الإرهابي الذي اقتحم مسجدًا في النرويج أمس، من ارتكاب مذبحة بإطلاق النار على المصلين.

وأعلنت الشرطة النرويجية السبت إصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بإحدى ضواحي العاصمة أوسلو، مشيرة إلى اعتقال المشتبه به.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أكد شهود العيان، أن محمد رفيق، الرجل الستيني، أمسك مع مصل آخر، بالإرهابي الذي حاول إطلاق النار على المصلين في المسجد ومنعوه من ارتكاب مذبحة داخل المسجد، الذي تواجد به 15 مصلي.

وقال رفيق في تصريحات صحفية، إنه أمسك بالإرهابي الذي كان يحمل سلاحين "بندقية كبيرة، ومسدس"، بعد اقتحامه مركز النور الإسلامي في بايروم، السبت، وتهشيمه بابًا زجاجيًا للوصول إلى مكان العبادة.

وأوضح الشيخ الستيني، أن رجل آخر يدعى محمد إقبال، انهال باللكمات والضرب على رأس الإرهابي المعتدي على المصلين في المسجد، حتى تمكنا من تجريده من سلاحه، وتسليمه للشرطة النرويجية.

وقال عرفان مشتاق، عضو مجلس إدارة المسجد، إنه قبل دقائق من إطلاق نار بعد ظهر يوم السبت، كان هناك حوالي 15 شخصًا داخل المبنى.

وذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن المشتبه به الأول في إطلاق النار، يدعى فيليب مانهاوس، وهو نرويجي يبلغ من العمر 21 عامًا، لافتة إلى أنه متطرف يميني، استوحى فعلته من حادثتي كريستشيرش، وإل باسو.

وقالت الصحيفة إن الشرطة النرويجية في إطلاق النار باعتباره هجومًا إرهابيًا محتملاً، لافتة إلى أن المشتبه به متهم بقتل أخته البالغة من العمر 17 عامًا، التي عثر على جثتها في منزلها.

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