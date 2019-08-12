فيديو نادر.. لحظة خروج كسوة الكعبة من مصر

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الكعبة

نشرت قناة "الغد"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو نادرا وقديما، يظهر لحظة خروج محمل كسوة الكعبة المشرفة من مصر إلى مكة. 

وأظهر الفيديو، وجود موكب كبير، وجمال وأناس حاملين للكسوة، وقبل خروجه من الأراضي المصرية يقوم بعض من كبار رجال الدولة في ذلك الوقت بتقبيل طرف الكسوة. 

واحتضنت مصر عملية صناعة وتجهيز كسوة الكعبة المشرفة، لما يقارب الـ1400 عام، منذ أن أمر الخليفة عمر بن الخطاب، بتصنيعها في مدينة الفيوم باستخدام القماش "القباطي"، الذي كان من أجود أنواع الأقمشة في العالم، وينتجه أقباط مصر. 

ثم انتقلت صناعة الكسوة إلى مدينة الفسطاط لتكون القاهرة مركزًا للكسوة لأكثر من 700 عام، على يد الملكة شجرة الدر، التي أدخلت فكرة "المحمل" عن طريق "الهودج"، الذي يتحرك في أجواء احتفالية، وظل محمل "الكسوة"، يخرج من مصر إلى عام 1962، عندما بدأت السعودية بتصنيع كسوة الكعبة فتوقفت مصر عن إرسالها.

 شاهد الفيديو.. 
https://www.youtube.com/watch?v=jRGJMAlY1h8 

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