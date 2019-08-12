كأس العالم.. منتخب الناشئين يهزم المجر 31 /24

12 أغسطس 2019 - 04:46 م

حقق منتخب ناشئى كرة اليد فوزًا غاليًا على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا، منتظرا لقاء فرنسا والسويد الذى سينطلق بعد قليل لتحديد ترتيب المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 14لصالح المنتخب، فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبى منتخب مصر منذ انطلاق اللقاء وخاصة الثنائى حسن قداح ومهاب سعيد.

وفاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية، بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.