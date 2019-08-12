طفل إنجليزي يروي كواليس كسر أنفه بسبب «صلاح»

12 أغسطس 2019 - 05:12 م

حرصت وسائل الإعلام البريطانية على إجراء حوار تلفزيوني مع الطفل الذي تعرض لكسر في أنفه بسبب ركضه خلف سيارة النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا صورة للنجم الدولي محمد صلاح، وهو يقوم بإرضاء أحد الأطفال يرتدي قميص "الريدز" وتسيل الدماء من أنفه، الذي كان يحاول التقاط صورة معه، وترتب على ذلك إصابته بكسر في أنفه.

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية، أن فرحة الطفل "فاولر" صاحب الـ11 عامًا، بظهور محمد صلاح في سيارته جعلته يركض بشكل سريع حيث لم ينتبه لعمود الإنارة مما أدى إلى اصطدامه به.

من جانبه قال الطفل لويس فاولر البالغ من العمر أحد عشر عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو :"كانت أنفي مُلطخة بالدماء، وقام أحد الأشخاص بنقلي إلى المنزل، ورأيت سيارة صلاح بالقرب من منزلنا".

وأضاف: "كنت غائبًا عن الوعي، لذا لم أكن أعرف حقًا ما كان يحدث، لكن كل ما أتذكره أن صلاح خرج من سيارته والتقط صورة معي".

من جهته قال كوبر والد الطفل :"لقد حدث كل هذا بسرعة كبيرة، ولم تتح لنا الفرصة حتى لتنظيف أنف الطفل، لقد رأى صلاح أحد الأطفال وقد أُصيب، وكان لطيفًا للغاية لأنه عاد بسيارته إلى مكان قريب للتأكد من أنه بخير، لا أحد يستطيع أن يصدق ذلك. لقد صُعقنا".

وأضاف:"سألني صلاح عما إذا كان الصبيان على ما يرام وأعطاهم عناقًا كبيرًا، وهو ما يحتاجون إلي، ونسي لويس كل شيء عن إصابته، الوجه مؤلم بعض الشيء لكنه رائع، لا يستطيع التوقف عن الابتسام".