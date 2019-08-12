» برشلونة يلجأ لمسئول إسرائيلي للتعاقد مع «نيمار»

12 أغسطس 2019 - 06:18 م

كثف جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، من مفاوضاته مع البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لحسم انتقاله إلى الفريق الكتالوني قبل غلق باب القيد استعدادا للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن رئيس برشلونة يجرى اتصالات مكثفة مع البرازيلى أندريه كوري أحد الأشخاص المقربين من نيمار وبينى زهيفى وكيل الأعمال الإسرائيلي الذي كان سببا رئيسيا فى انتقال اللاعب البرازيلى لنادى سان جيرمان.

وشددت الصحيفة على أن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة سوف يعقد اجتماعا يومى 15 ، 16 أغسطس الجارى بمدينة ليفربول الإنجليزية مع ناصر الخليفى رئيس باريس سان جيرمان على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومن المتوقع أن يحضر الوسيط الإسرائيلى الجلسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلى ليوناردو المدير الرياضى لنادى سان جيرمان اعترف أن ناديه يجرى مفاوضات مع بعض الأندية لبيع نيمار خلال الانتقالات الصيفية.