» نقل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلى برج العرب

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المصريون

الزمالك

برج العرب

رفضت الجهات الأمنية إقامة مباراة الزمالك ونظيره ديكادها الصومالى، يوم الجمعة المقبل، على ملعب بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل المباراة إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

وجاء نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وفقًا للتعليمات الأمنية، وتم إبلاغ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، من أجل الاستعداد لإقامة المباراة فى برج العرب.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد وافق من قبل على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل بدلا من الأحد الماضى على أن تقام ببتروسبورت قبل أن يتم نقلها لبرج العرب.

 


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