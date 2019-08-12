  • الإثنين 12 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:22 م
بحث متقدم
مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى هونج كونج

الملك سلمان

الملك سلمان لحجاج بيت الله: «نفتخر بخدمتكم»

الرئيس السيسي

السيسي: «هولاء كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا»

مران الاهلى

نجم الأهلي يحذر: «لو العركة بدأت كله هيزعل»

الامام الاكبر شيخ الازهر

رسالة من شيخ الأزهر إلى خادم الحرمين الشريفين

انفجار

ارتفاع عدد ضحايا مستودع الذخيرة إلى 33 شخصًا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

وصول ولي عهد أبو ظبي إلى جدة

صلاح

طفل إنجليزي يروي كواليس كسر أنفه بسبب «صلاح»

صورة من الفيديو

الشرطة النسائية: "عيدي وأنتي مطمنة اللي هيقربلك هناكلوا"

صورة من الفيديو

فيديو نادر.. لحظة خروج كسوة الكعبة من مصر

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية

قضايا وحوادث

مشاجرة
مشاجرة

المصريون

أخبار متعلقة
#

إصابة 14 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية

#

مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"

#

مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

#

مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

مشاجرة

المصريون

الشرقية

ألقت رجال مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، القبض على متهمان تسببا في إصابة 6 أشخاص، بطلق ناري، في مشاجرة بين عائلتين بعزبة "عيد" التابعة لقرية "ميت معلا" بدائرة المركز.

كان العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، تلقى إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أهالي عزبة "عيد" التابعة لقرية "ميت معلا" بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلتين بالعزبة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال قيام شابين من أبناء عائلة "أبو شعير"، يستقلان دراجة بخارية، بالتجول في شوارع العزبة، صدما طفل من أبناء عائلة "عيد"، ما تسبب في نشوب مشاجرة بين أفراد العائلتين.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 6 من أبناء عائلة "عيد" بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى "مشتول السوق" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، وجرى ضبط اثنين من المتهمين، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية
» الأهلي يعلن انتقال نجمه إلى الجونة بـ4 ملايين جنيه
» ضبط مقاول هارب من تنفيذ 86 سنة حبس
» نقل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلى برج العرب
» حصيلة حالات التحرش بأول أيام العيد
» برشلونة يلجأ لمسئول إسرائيلي للتعاقد مع «نيمار»
» وصول ولي عهد أبو ظبي إلى جدة
» يلتقي بوالديه بعد غياب 7 سنوات بجبل عرفات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي