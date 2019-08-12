نجم الأهلي يحذر: «لو العركة بدأت كله هيزعل»

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مومن زكريا

حرص مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على نشر صورة له فى المدبح مع أحد الاشخاص وهو يحمل سكينة، اثناء عيد الأضحى.

وعلق مؤمن زكريا على الصورة الذى نشرها على صفحته بموقع الانستجرام قائلاً: "العركه لو بدأت كلو هيزعل".

واقترب مؤمن زكريا من الرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التى تم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم مؤخرا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قد عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا خلال الايام الماضية، لمناقشة مصير اللاعب مع القلعة الحمراء.


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