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بعد الفوز على الوحدة

النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا

الرياضة

النصر
النصر

أمير سعد

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المصريون

النصر

الوحدة

حجز فريق النصر السعودي مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الوحدة الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين بالإمارات، في إياب دور الـ16 من البطولة.

تقدم الوحدة بهدف محمد صالح برغش في الدقيقة 27 ، وقلب النصر الطاولة قبل نهاية الشوط الأول بتسجيل هدفين عن طريق المغربي عبد الرزاق حمدالله فى الدقيقة 41 وفيكتور دي باولا في الدقيقة 47.

وفى الشوط الثاني أضاف فيكتور دي باولا الثاني له والثالث للنصر فى الدقيقة 62 ، قبل أن يقلص الوحدة فارق الأهداف عن طريق سباستيان تيجالي في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة يتأهل النصر بمجموع المباراتين 4-3 بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب بالسعودية.

وفشل الوحدة الإماراتى في حجز مقعده فى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اسيا للمرة الثالثة في تاريخه والاولى منذ عام 2007 .

أما نادي النصر فقد حافظ على سجله الخالى من الخسارة للمباراة الخامسة على التوالى بمسابقة دوري ابطال اسيا، ليتأهل عن جدارة إلى ربع النهائي.

ويمتلك نادي النصر فى النسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال اسيا أطول سلسلة في تاريخ مشاركته في المنافسة، حيث لم يتذوق النصر طعم الخسارة في 164 يوماً، وتحديداً منذ 11  مارس الماضي حينما تعثر أمام ذوب آهن الإيراني بنتيجة 2ـ3، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.


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