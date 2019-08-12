"السيسي": الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا

12 أغسطس 2019 - 10:00 م

بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، فيديو يتضمن مشاهد من مشاركة الرئيس بمؤتمرات الشباب التي بدأت في نوفمبر 2016 وكان آخرها المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية يوليو 2019.



وقال السيسي، في صفحته على «فيس بوك»: «لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يوما بعد يوم، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم، زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما».

