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تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء البريطاني مع ترامب

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بوريس جونسون
بوريس جونسون

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أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الاثنين بحثا قضية «بريكست»، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتجارة والاقتصاد.
وأوضح المكتب أن جونسون وترامب تحدثا حول القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية، فيما قدم رئيس الوزراء البريطاني آخر تطورات ملف «بريكست» للرئيس الأمريكي.

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