  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:08 ص
بحث متقدم
رحمة حسن

جدل بعد ظهور فنانة شهيرة توقد الشموع داخل كنيسة

انفجار مصنع عسكري في روسيا

انفجار "غامض" داخل مفاعل نووي في روسيا

زينة وعز

تطورات مثيرة بواقعة مشاجرة زينة وأحمد عز

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى هونج كونج

الملك سلمان

الملك سلمان لحجاج بيت الله: «نفتخر بخدمتكم»

الرئيس السيسي

السيسي: «هولاء كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا»

مران الاهلى

نجم الأهلي يحذر: «لو العركة بدأت كله هيزعل»

الامام الاكبر شيخ الازهر

رسالة من شيخ الأزهر إلى خادم الحرمين الشريفين

انفجار

ارتفاع عدد ضحايا مستودع الذخيرة إلى 33 شخصًا

صلاح

طفل إنجليزي يروي كواليس كسر أنفه بسبب «صلاح»

جدل بعد ظهور فنانة شهيرة توقد الشموع داخل كنيسة

الصفحة الأخيرة

رحمة حسن
رحمة حسن

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد تسريب فيديو فاضح لها

#

بعد ظهورها عارية.. فنانة شهيرة تستعرض ملابسها الداخلية

#

ساويرس ينفعل على متابع بعد خوضه في عرض فنانة: وأنت مالك

#

الموت يفجع فنانة شهيرة بعد أشهر من وفاة شقيقتها الفنانة

رحمة حسن

فتحت الفنانة رحمة حسن بابا لا ينتهي من الجدل بهد ظهورها في إحدى الكنائس وقيامها بإيقاد الشموع.

و ظهرت رحمة داخل كنيسة "القلب المقدس" بفرنسا وبجانبها عددا من الشموع .. حيث تقوم بإيقادها .

وتساءل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر قيام "رحمة" بهذا الأمر وبخاصة أنه من المعروف أن ديانتها مسلمة.

وتعد كنيسة الساكري كور ( القلب المقدس) ، من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام، وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج
» ترامب يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية
» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية
» الأهلي يعلن انتقال نجمه إلى الجونة بـ4 ملايين جنيه
» ضبط مقاول هارب من تنفيذ 86 سنة حبس
» نقل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلى برج العرب
» حصيلة حالات التحرش بأول أيام العيد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي