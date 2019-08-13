جدل بعد ظهور فنانة شهيرة توقد الشموع داخل كنيسة

أحمد عادل شعبان
فتحت الفنانة رحمة حسن بابا لا ينتهي من الجدل بهد ظهورها في إحدى الكنائس وقيامها بإيقاد الشموع.
و ظهرت رحمة داخل كنيسة "القلب المقدس" بفرنسا وبجانبها عددا من الشموع .. حيث تقوم بإيقادها .
وتساءل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر قيام "رحمة" بهذا الأمر وبخاصة أنه من المعروف أن ديانتها مسلمة.
وتعد كنيسة الساكري كور ( القلب المقدس) ، من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام، وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور.
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