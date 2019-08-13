  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:00 ص
بحث متقدم
أحمد السعدني

فنانة شهيرة تعتذر لأحمد السعدني بعد وفاة طليقته: أنا آسفة

أحمد حسن و زينب

أحمد و زينب يكشفان حقيقة إنجاب ابنتهما بعد 6 أشهر من الزواج

أحمد عز

تعليق ناري من فنان شهير على علقة شقيقة زينة لأحمد عز

حبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب زينة

شاهد أول صورة لأخت "زينة" التي ضربت أحمد عز

رحمة حسن

جدل بعد ظهور فنانة شهيرة توقد الشموع داخل كنيسة

انفجار مصنع عسكري في روسيا

انفجار "غامض" داخل مفاعل نووي في روسيا

زينة وعز

تطورات مثيرة بواقعة مشاجرة زينة وأحمد عز

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى هونج كونج

الملك سلمان

الملك سلمان لحجاج بيت الله: «نفتخر بخدمتكم»

الرئيس السيسي

السيسي: «هولاء كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا»

شاهد أول صورة لأخت "زينة" التي ضربت أحمد عز

الصفحة الأخيرة

حبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب زينة
حبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب زينة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من فنان شهير على علقة شقيقة زينة لأحمد عز

#

اشتباك بالأيدي بين "عز وزينة" في الساحل الشمالي

#

فيديو| زوج «أنغام» يتحدث عن «أصالة» وزوجها.. ماذا قال عن الأزمة معهما؟

#

"ارحموا".. أحمد عز يهاجم منتقدي أحمد الفيشاوي

احمد عز

زينة

كشف تقرير صحفي عن الصورة الحقيقية لشقيقة الفنانة زينة التي اتهمها الفنان أحمد عز بالاعتداء عليه داخل أحد الفنادق ، حيث أثبتت التحريات أن المعتدية هي "نسرين" وليست "ياسمين" التي يعرفها الجمهور.

و نشر تقرير صحفي صورا لشقيقة الفنانة "زينة"، التي اتهمها الفنان أحمد عز بالاعتداء عليه وسبه وقذفه مساء أمس، في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي بالساحل الشمالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه "حسب الوطن".

ويذكر أن نسرين رضا إسماعيل الدجوي، هي الأخت الكبرى لـ "وسام" وشهرتها "زينة"، فضلًا عن شقيقتها الثانية "ياسمين"، وشقيقها "حمادة" وهو الوجه الجديد في مجال الفن.

كان شجار قد اندلع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها، ووصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، حين كان عز يجري حوارا صحفيا مع "الوطن" وفوجئ بسيدة لا يعرف هويتها تلكمه في وجهه، وشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب، واستدعى "عز" أمن الفندق لتحرير محضر لهما.

وانتشرت أخبار عن أن المتهمة هي شقيقتها ياسمين، كونها الاسم الأبرز من بين شقيقات الفنانة، إلا أن التحريات أثبتت أنها نسرين. ورفض "عز" إنهاء الموضوع وديا، وأصر على تحرير المحضر الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم، وصبّت كلها في صالح عز.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة في الواقعة أن "عز" اتهم شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، وأدلى عز بأقواله في النيابة، وسلم تسجيلًا صوتيًا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة.

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة وتداولت المحكمة القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من عز.

ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك
» تعرف على أحدث النجوم الذين رحلوا عن الأهلي
» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج
» ترامب يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية
» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية
» الأهلي يعلن انتقال نجمه إلى الجونة بـ4 ملايين جنيه
» ضبط مقاول هارب من تنفيذ 86 سنة حبس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي