  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
صفاء الهاشم

"الهاشم": دخول 8 آلاف مصري الكويت شهريا كارثة

مطار أبها

هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي

الملك سلمان

الملك سلمان: دعوة الإسلام تتجلي في هذا التجمع الكبير

السودان

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

أسعار العملات

تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

الحجاج بمشعر منى - أرشيفية

إيران تتبرأ من كارثة منى بالحج

الحرم المكي

السعودية تسمح لسجناء بدخول الحرم المكي

من الحادث

رجل يطعن امرأة ويطارد آخرين وسط سيدني بأستراليا

الأهلي

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام للجونة

أحمد السعدني

فنانة شهيرة تعتذر لأحمد السعدني بعد وفاة طليقته: أنا آسفة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام للجونة

الرياضة

الأهلي
الأهلي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. «نيمار» يقترب بشدة من غريم برشلونة

#

طه إسماعيل يروي قصة غريبة حدثت له أثناء انتقاله للأهلي

#

حادث مروع لنجم الأهلي .. سيارته تصطدم بمقطورة

#

مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى

الاهلى

الجونة

باسم على

إنتقال


اقترب باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل إلى صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 
وتوصل مسؤولو الجونة، لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب، على أن يتم إنهاء المفاوضات مع ناديه خلال الساعات المقبلة.

 
ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالبيع النهائي أم الإعارة لمدة مو

وتلقى اللاعب خلال الساعات الماضية عرضين من إنبى والإسماعيلى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها
» الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك
» تعرف على أحدث النجوم الذين رحلوا عن الأهلي
» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج
» ترامب يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية
» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية
» الأهلي يعلن انتقال نجمه إلى الجونة بـ4 ملايين جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي