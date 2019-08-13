الملك سلمان: دعوة الإسلام تتجلي في هذا التجمع الكبير

13 أغسطس 2019 - 10:57 ص

أقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الاثنين في الديوان الملكي بقصر منى حفل الاستقبال السنوي الذي تحضره ثلة من الشخصيات السياسية العربية والإسلامية المهمة.





وقال الملك سلمان خلال كلمة ألقاها على الحضور: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات".









وأكد على أن المملكة حرصت على تسهيل الحج على المسلمين من خلال رعايتهم والحرص على سلامتهم، كما تم تسخير كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج.









وأضاف العاهل السعودي: "في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة كما في هذا التجمع الكبير، وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق، تاركين خلفهم متاع الدنيا وزخرفها".







