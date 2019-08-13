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تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

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تونس - أرشيفية
تونس - أرشيفية

متابعات- الدويني فولي

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بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 97 طلبا.
وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي لراديو "موزاييك أف أم" إن هيئة الانتخابات ستعقد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية.


وأضاف أن المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء بطوريه الابتدائي والاستئنافي للطعن في قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم الـ31 من أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر 2019.


وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء يوم الجمعة الماضي، باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث سجلت منذ فتح باب الترشح، في 2 أغسطس وإلى غاية الـ 9 من الشهر ذاته، 98 مترشحا.


يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.

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