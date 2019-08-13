» دفن حسين سالم في إسبانيا

13 أغسطس 2019 - 01:31 م

كشف خالد حسين سالم نجل رجل الأعمال الشهير الراحل حسين سالم، أن والده سيدفن في إسبانيا التي قضى فيها الساعات الأخيرة من حياته قبل وفاته.



وأوضح نجل حسين سالم، أنه سيتم دفن والده، غدا الأربعاء، وأنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الدفن.



وكانت ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال حسين سالم، أكدت وفاة والدها في إسبانيا.

