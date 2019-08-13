» "أفراموبولوس": تركيا جارة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي

13 أغسطس 2019 - 01:37 م

قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ديميتريس أفراموبولوس إن تركيا هي شريك لا غنى، بإعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.





وأكد كلمة، الخميس، خلال مؤتمر السفراء الحادي عشر المنعقد في العاصمة أنقرة، أن تركيا ستبقى دائماً جارة مهمة واستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.









وأشار إلى أنه ينبغي على تركيا التي تعتبر قوة إقليمية محورية أن تدير وجهها نحو أوروبا دائماً.







