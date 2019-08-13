الأهلى يعير نجم الفريق لهذا النادي.. والمقابل مفاجأة

13 أغسطس 2019 - 02:58 م

أعلن مسئولو النادي الأهلى إعارة نجم وصانع العاب الفريق ناصر ماهر لسموحة لمدة موسم، بعد مفاوضات دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضية.

وتأتي إعارة ناصر ماهر لسموحة حسب - سوبر كورة - مقابل قطع إعارة عمرو بركات للفريق السكندري ليستعيده الأهلى ويقوم ببيعه للجونة مقابل 2 مليون جنيه، بالإضافة لاستغناء سموحة عن لاعب يد ولاعب سلة للأهلى.



من ناحيته أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه لا يوجد أي مشكلة بين سموحة والأهلي حول ناصر ماهر.