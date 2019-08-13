البرلمان يوصي بإنشاء بوابات إلكترونية لكل الجهات الحكومية

13 أغسطس 2019 - 03:27 م

قالت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنها أوصت بضرورة إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة وجهة حكومية للرد على الشائعات وربطهما بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وكانت اللجنة قد أكدت في تقرير برلماني لها - علي ضرورة التزام الشركة المصرية للاتصالات بالجدول الزمنى الذى وضعته لإحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية لتحسين مستوى الخدمة والإسراع في توصيلها للمناطق النائية والمحرومة.



كما شددت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أهمية العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى وخاصة أن مصر تعتبر معبر رئيسي لكابلات الانترنت على مستوى العالم.

يذكر أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أصدرت تقريراً بشأن انجازتها خلال دور الإنعقاد الرابع، والذى رصد عقد 82 اجتماعا استغرق نحو 125.30 ساعة عمل.



