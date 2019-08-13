اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال

13 أغسطس 2019 - 05:04 م

أصيب شاب فسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام غرب قرية زيتا بطولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأكد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتواجدين في محيط البوابة التي تغلق الجدار، أطلقوا النار صوب الشاب يحيى ناصر أبوخاطر، 25 عامًا، وزوجته، أثناء مرورهما بالقرب منها، ما أدى إلى إصابتهما.

وأوضحوا أن الزوجة أصيبت بعيار معدني مغلف بالمطاط، نقلت على إثرها إلى المستشفى الحكومي في طولكرم لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها.