تامر حسني يطرح بوستر فيلمه الجديد "الفلوس"

وقال تامر حسني على البوستر معلقا: «البوستر التشويقي لفيلم "الفلوس" وفي أسئلة مهمة طرحت في الفيلم هاخد رأيكم في سؤال منهم: هل البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني آدم !!!؟».



ويشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون، وظهر النجم أحمد السقا في البرومو حيث يظهر ضيف شرف في الفيلم كما ظهر الفنان على ربيع والراقصة جوهرة.

