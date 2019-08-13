يسرا تكشف مفاجآت عن صورتها بـ"الروضة الشريفة" وضياع إلهام شاهين

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يسرا والهام وهالة سرحان فى الحج

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يسرا والهام وهالة سرحان فى الحج
يسرا والهام وهالة سرحان فى الحج

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كشفت الممثلة المصرية، يسرا، النقاب عن الجدل المثار حول صورتها مع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، وإخلاء الروضة الشريفة لهن في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة .

ونفت يسرا، اليوم الثلاثاء، الأقاويل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الصورة تم التقاطها وقت خروج المصلين من زيارة قبر الرسول، وصادفت أن اللقطة كانت فردية لهن، مؤكدة: "الروضة لم تفتح لنا".

وأكدت يسرا في حديث نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية ونقلت عنه - روسيا اليوم -  أنه "لم يتم مجاملة أحد على حساب النظام... نحن في بلد مقدس وخاضع للقوانين".

وأشادت بجهود رجال الأمن السعوديين أثناء الحج، كاشفة أن زميلتها إلهام شاهين ضاعت حيث تمكن رجال الأمن من العثور عليها خلال وقت قياسي، رغم كثرة أعداد الحجاج.

كانت يسرا قد سافرت إلى السعودية، عقب وفاة والدتها قبل أقل من شهر، لأداء فريضة الحج لهذا العام نيابة عنها، وذلك رفقة الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، وقالت: "بعد وفاة والدتي رفضوا أن يتركوني لوحدي بسبب تعبي".

ويذكر أن عددا من الفنانين سافروا هذا العام، لأداء فريضة الحج، من أبرزهم، المطربة اللبنانية، أمل حجازي، ويسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان وماجد المصري، والمطرب المصري أحمد سعد، والممثلة المصرية أمل رزق.


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