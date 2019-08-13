برلماني يحذر من كارثة إلقاء جلود الأضاحي في الترع

13 أغسطس 2019 - 08:50 م

وجه رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، ورئيس اللجنة النوعية للزراعة في حزب الوفد، للحكومة تحذيرا شديدا من خطر كارثة بيئية محققة بعد إلقاء المواطنين لجلود الأضاحي في الترع والمصارف لانخفاض أسعارها، التي بلغت 10 جنيهات، ما يمثل كارثة بيئية تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بإحياء صناعة الجلود، واحتضان الصناع، بهدف الحد من الواردات الأجنبية، موضحًا أن جلود المواشي تدخل في عدد كبير من الصناعات، ولا يمكن أن ينكر أحد أهميتها في إحياء عدد كبير من الصناعات المهمة، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه بإنشاء مدينة ومجمع لإحياء الصناعات القائمة على جلود المواشي.

وأشار رئيس اللجنة النوعية للزراعة في حزب الوفد، إلى أن التعمق في تلك الأزمة يوضح أن العاملين في صناعة الجلود أو وزارة الصناعة ذاتها، تجهل مدى أهمية ذلك على الصناعة، وعلى السوق التجاري في مصر، وعلى الدخل القومى.