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خبير أمني: هذه هي المكافأة الحقيقية لرجال الشرطة

الحياة السياسية

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق
اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق

المصريون ـ متابعات

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قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز الشرطة استعاد عافيته تمامًا بعد الضربات التي تعرض لها في ثورة يناير، ويسير الآن بخطط محددة لتأمين المصريين سواء للتأمين أو لمواجهة الضربات الاستباقية، مضيفًا: «لولا شعور المواطنين بالأمان لما ذهبوا إلى الشواطئ والمصايف».
وأشار «نور الدين»، في مداخلة هاتفية مع قناة «TeN»، إلى أن رجال الشرطة لا يحصلون على إجازات خلال الأعياد، ويحصلون عليها بعد انقضاء العيد.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، في ختام حديثه، إلى أن المكافأة الحقيقية التي يحصل عليها جهاز الشرطة هي إحساس الشعب بالأمن والأمان دائما في الشارع المصري.


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